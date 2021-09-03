"Рубин" и "Югра" начинают новый сезон в Высшей хоккейной лиге

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Новый сезон Париматч Высшей хоккейной лиги стартует 3 сентября.

Всего в чемпионате сыграют 27 российских команд. В том числе тюменский "Рубин" и "Югра" из Ханты-Мансийска. Югорчанам предстоит открыть новый чемпионат домашним матчем против новокузнецкого "Металлурга" 3 сентября в 19 часов. С этим же соперником свой первый поединок в первенстве проведет и "Рубин". Матч состоится во Дворце спорта 5 сентября, начало - в 17 часов.

Деления на конференции и дивизионы в этом году не будет. В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми соперниками по одному матчу на своем и чужом поле. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 52 встречи.

Регулярный чемпионат закончится 17 февраля 2022 года. Плей-офф стартует 21 февраля, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.

Евгений Новоселов