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Спортивные школы Ялуторовска обязали открыть медпункты

Общество, 19:18 03 сентября 2021

Спортивная школа Ялуторовска ВКонтакте | Фото: Спортивная школа Ялуторовска ВКонтакте

Две спортивные школы Ялуторовска и района обязаны организовать в спортивных комплексах медицинские пункты. Такое решение вынесла межрайонная прокуратура.

В ходе проверки спортивного комплекса "Атлант" и комплекса "Юбилейный" в с. Памятное, установлено, что медицинские пункты не были организованы. В адрес директоров учреждений внесены представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.

Несмотря на это нарушения законодательства устранены не были. Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании муниципальных автономных учреждений организовать медпункты в спорткомплексах. Ялуторовский районный суд вынес решения об удовлетворении требований прокуратуры в полном объеме, сообщает региональная прокуратура.

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# прокуратура , Ялуторовск

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