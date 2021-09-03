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Ансамбль "Зорецвiт" выступит перед тюменцами в научной библиотеке

Общество, 17:48 03 сентября 2021

из сообщества ДНК "Строитель" | Фото: из сообщества ДНК "Строитель"

Вокальный ансамбль украинской песни "Зорецвiт" выступит в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева в Тюмени 4 сентября в 17 часов, сообщают организаторы.

В репертуаре ансамбля – украинские народные и эстрадные песни, юморески. Встреча с слушателями пройдет в конференц-зале на первом этаже.

Вход свободный. Записаться можно по телефону: 565-300. Возрастное ограничение: 6+.

Вокальный ансамбль украинской песни "Зорецвiт" создан в 2005 году Людмилой Грендой. С 2011 года ансамблем руководит Ирина Юнчик.

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