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В Ишиме открыто новое предприятие благодаря программе самозанятости

Экономика, 14:47 04 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Производство мясных консервов длительного хранения открыто в Ишиме благодаря программе содействия самозанятости безработных. Местный житель Иван Корж получил финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей.

На эти средства открыл производственный мини-цех и фирменный магазин товаров собственного производства "ЭКО продукция". Получена лицензия, вся продукция имеет сертификат качества.

Горожане уже по достоинству оценили консервы длительного хранения из мяса и рыбы, мясные каши, полуфабрикаты (фарш, купаты, тефтели и пр.), а также шашлык, рубленое мясо, субпродукты и многое другое.

Программа содействия самозанятости безработных действует с 2012 года. За этот период финансовую поддержку на открытие собственного бизнеса получило более 2 тыс. тюменцев. На 2021 год запланировано оказать финансовую помощь 126 гражданам. В настоящее время уже 104 из них открыли свое дело, в том числе 10 из Ишима и Ишимского района, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

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