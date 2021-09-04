Посвященная академику Андрею Сахарову выставка открылась в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Графические работы, кинохроника и инсталляции, посвященные научным поискам и личности ученого Андрея Сахарова, представлены на выставке "Третья идея", которая открылась в мультицентре "Контора пароходства" 3 августа.

Для первых посетителей экскурсию провел нижегородский художник Евгений Стрелков. Он обратил внимание на то, что выставочное пространство разбито на четыре тематических раздела: "Коллегия", "Келья" "Капсула" и "Кафедра". "Коллегия" посвящена научным поискам, "Келья" же рассказывает об атомном проекте. В "Капсуле" - о ссылке Сахарова в город Горький. А раздел "Кафедра" показывает ученого в роли политика.

"Андрей Сахаров – это парадоксальная фигура, но для меня эта фигура почти сакральная. Его защита мира, борьба за запреты ядерных испытаний – это вовсе не покаяние, как некоторые считают. Он осознавал, что это может быть губительно для людей. Сахаров являлся великим гуманистом и, конечно, мы должны это помнить", – поделился автор работ.

В разделе "Келья" можно увидеть работы с одной стороны выполненные на православной основе, с другой – на естественнонаучной. Так, на стенах можно увидеть изображения словно просвеченных рентгеном фигур святых. По словам автора, это отсылка к истории создания водородной бомбы, напоминание о истончении "преграды между тайным знанием и знанием профанным". Также работа обращает внимание на объект, где работал академик Сахаров – Саровский монастырь в Нижегородской области. В результате серии тестовых подземных взрывов там был поврежден и впоследствии разобран Успенский собор монастыря, утрачен иконостас.

Преподаватель кафедры философии ТюмГУ Герман Преображенский отметил, что выставка имеет глубокий смысл. "Она концептуально выведена. Для меня это прежде всего – сшивка разных времен. Возможность синхронии, повернуть эти слои на просвет, увидеть их как палимпсест, как своеобразную визуальную магию – выставка и дает такой опыт", – заключил он.

К выставке придумана событийная программа. По словам Евгения Стрелкова, запланированы лекции, дискуссии, концерт.

Отметим, в 2021 года отмечается столетний юбилей Андрея Сахарова. Ученый занимался исследованиями в области космологии, астрофизики, термоядерного синтеза, продвигал идеи гуманизма.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова