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На театральном фестивале "Живые лица" в Тюмени покажут 13 спектаклей

Общество, 12:02 04 сентября 2021

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Xlll Международный молодежный театральный фестиваль-форум "Живые лица" пройдет в Тюмени в онлайн и офлайн формате 24-26 сентября. Событие посвящено 30-летию Тюменского государственного института культуры, сообщает учреждение.

Запланированы три программы. В рамках театральной программы будут показаны 13 спектаклей профессиональных, студийных, учебных театров. Дирекция и экспертный совет отбирал их в течение года.

Междисциплинарная программа будет состоять из перформансов, интерактивных проектов и трех дискуссионных площадок.

Для участников образовательной программы пройдут мастер-классы от ведущих театральных педагогов, режиссеров и артистов.

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# театр , Тюменский институт культуры

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