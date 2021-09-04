На театральном фестивале "Живые лица" в Тюмени покажут 13 спектаклей
Xlll Международный молодежный театральный фестиваль-форум "Живые лица" пройдет в Тюмени в онлайн и офлайн формате 24-26 сентября. Событие посвящено 30-летию Тюменского государственного института культуры, сообщает учреждение.
Запланированы три программы. В рамках театральной программы будут показаны 13 спектаклей профессиональных, студийных, учебных театров. Дирекция и экспертный совет отбирал их в течение года.
Междисциплинарная программа будет состоять из перформансов, интерактивных проектов и трех дискуссионных площадок.
Для участников образовательной программы пройдут мастер-классы от ведущих театральных педагогов, режиссеров и артистов.