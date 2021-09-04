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Тобольские школьники создали подкаст об IT-технологиях

Общество, 17:25 04 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники Тобольска создали подкаст об IT-технологиях. Авторы "sudo podcast" беседуют с преподавателями и экспертами из сферы IT и делятся своим мнением о технологиях, новостях мира IT и новейших разработках, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Гостем следующего выпуска будет гость из Тюмени, с которым ребята поговорят о криптовалютах, блокчейне и смежных технологиях.

Подробнее здесь.

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