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Роман Супер: "Если бы я жил в Тюмени, снял фильм о Жанне Агузаровой"

Общество, 10:30 05 сентября 2021

организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова

Если бы я жил в Тюмени, я бы сделал все возможное, чтобы рассказать историю Жанны Агузаровой, которая родилась в Тюменской области. Никто про это не знает, никто об этом не говорит. Между тем это может быть история про великую женщину, которая сделала для советской, российской поп-культуры столько, сколько не сделал никто.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал московский кинорежиссер-документалист, сценарист, журналист, обладатель премии "ТЭФИ" Роман Супер.

Специально для жителей Тюмени автор трех документальных фильмов – о Децле, Эдуарде Успенском и Андрее Сахарове – провел лекцию-интенсив об основах документального кино, о том, как привлечь средства для того, чтобы воплотить идею в жизнь. Встреча прошла в Конторе пароходства 4 августа.

Как заметил Роман, Россия – это страна не рассказанных историй. Поэтому и жителям Тюмени, Тюменской области найдется, о чем снять документальную ленту.

"Совершенно не важно, где вы географически находитесь. Работа документалиста – это работа грибника – надо ходить и отбирать хорошие грибы, отличать их от поганок. Если вы найдете хорошего героя среди вороха бесконечной информации, значит, вы успешны", - отмечает режиссер.

организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова ﻿

Особых секретов хорошего документального кино нет, необходимо знать - для кого снимать. И отражать проблемы, которые отзываются многим, говорит Роман.

"Формула успешного кино состоит из 10 слов: некто отчаянно хочет чего-то и сталкивается с препятствиями добиваясь цели. Есть два критерия написания сценария: обычный человек попадает в необычную ситуации, и наоборот – необычный человек попадает в обычную ситуацию. Нужна история о герое, которому мы можем сопереживать. Этому герою необходима цель. Историю нужно изложить в такой последовательности, чтобы была интересной. И имела достойный финал", - советует собравшимся на лекции Роман Супер.

Что касается привлечения финансовых средств для съемок документального кино, то, по словам режиссера, в этом могут помочь - краудфандинговая платформа и выход на онлайн-платформы. С помощью первого варианта Роман снял фильм "С закрытыми окнами" о Кирилле Толмацком (Децле). Второй вариант – фильм "Сахаров. Две жизни" - наполовину документальный, наполовину художественный, в ролях Чулпан Хаматова и Андрей Усольцев – доступен на платформе KION.

Именно за онлайн-платформами и видеохостингами – будущее кинопроката, уверен московский режиссёр.

"Сейчас я веду переговоры и с российскими площадками, и с западными по производству документальных форматов, в том числе и сериалов. Четыре истории живут в моей голове и на бумаге, я пытаюсь это предлагать платформам", - поделился Роман Супер.

Анжела Лебедева

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# документальное кино , кино

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