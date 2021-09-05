Роман Супер: "Если бы я жил в Тюмени, снял фильм о Жанне Агузаровой"

организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова организаторов интенсива, автор Анжелика Яшкова

Если бы я жил в Тюмени, я бы сделал все возможное, чтобы рассказать историю Жанны Агузаровой, которая родилась в Тюменской области. Никто про это не знает, никто об этом не говорит. Между тем это может быть история про великую женщину, которая сделала для советской, российской поп-культуры столько, сколько не сделал никто.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал московский кинорежиссер-документалист, сценарист, журналист, обладатель премии "ТЭФИ" Роман Супер.

Специально для жителей Тюмени автор трех документальных фильмов – о Децле, Эдуарде Успенском и Андрее Сахарове – провел лекцию-интенсив об основах документального кино, о том, как привлечь средства для того, чтобы воплотить идею в жизнь. Встреча прошла в Конторе пароходства 4 августа.

Как заметил Роман, Россия – это страна не рассказанных историй. Поэтому и жителям Тюмени, Тюменской области найдется, о чем снять документальную ленту.

"Совершенно не важно, где вы географически находитесь. Работа документалиста – это работа грибника – надо ходить и отбирать хорошие грибы, отличать их от поганок. Если вы найдете хорошего героя среди вороха бесконечной информации, значит, вы успешны", - отмечает режиссер.

Особых секретов хорошего документального кино нет, необходимо знать - для кого снимать. И отражать проблемы, которые отзываются многим, говорит Роман.

"Формула успешного кино состоит из 10 слов: некто отчаянно хочет чего-то и сталкивается с препятствиями добиваясь цели. Есть два критерия написания сценария: обычный человек попадает в необычную ситуации, и наоборот – необычный человек попадает в обычную ситуацию. Нужна история о герое, которому мы можем сопереживать. Этому герою необходима цель. Историю нужно изложить в такой последовательности, чтобы была интересной. И имела достойный финал", - советует собравшимся на лекции Роман Супер.

Что касается привлечения финансовых средств для съемок документального кино, то, по словам режиссера, в этом могут помочь - краудфандинговая платформа и выход на онлайн-платформы. С помощью первого варианта Роман снял фильм "С закрытыми окнами" о Кирилле Толмацком (Децле). Второй вариант – фильм "Сахаров. Две жизни" - наполовину документальный, наполовину художественный, в ролях Чулпан Хаматова и Андрей Усольцев – доступен на платформе KION.

Именно за онлайн-платформами и видеохостингами – будущее кинопроката, уверен московский режиссёр.

"Сейчас я веду переговоры и с российскими площадками, и с западными по производству документальных форматов, в том числе и сериалов. Четыре истории живут в моей голове и на бумаге, я пытаюсь это предлагать платформам", - поделился Роман Супер.

Анжела Лебедева