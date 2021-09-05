Владимир Якушев и Дмитрий Артюхов открыли транспортную развязку в Новом Уренгое

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Движение по новой транспортной развязке "Солнечная" открыли в Новом Уренгое Владимир Якушев, и.о. заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу.

Эта крупнейшая на Ямале развязка - ключевой транспортный объект для города. Развязка имеет 13 съездов на разных уровнях, общая ее протяженность составляет почти 6 километров. Объект возвели менее чем за 2 года с опережением графика, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

"Для того, чтобы открыть эту развязку и завершить строительство в срок огромное количество людей 645 дней и ночей совершали подвиг. Ограничительные меры вносили свои коррективы, но они успели. Огромные слова благодарности строителям за их самоотверженный труд и качественную работу. Город растет и хорошеет только тогда, когда имеет развитую инфраструктуру. Мы видим, что Новый Уренгой динамично развивается и дает своим жителям новые возможности для комфортной жизни", - заявил Владимир Якушев.

Новый Уренгой - ключевой город Ямала, наша газовая столица, отметил Дмитрий Артюхов. "В ближайшие годы его ждет активное развитие. Конечно, для такого большого города жизненно необходима транспортная инфраструктура. Развязка "Солнечная" - важнейший объект. Уже сейчас она позволит разгрузить движение в часы-пик, а в будущем, когда мы запустим Северный широтный ход, - избежать транспортного коллапса", - подчеркнул губернатор Ямала.

Новый Уренгой ждут большие перспективы, а его трудолюбивых жителей – богатые возможности для самореализации и воплощения в жизнь самых смелых проектов и идей, уверен глава города Андрей Воронов. "Любовь, забота и труд, направленные на общее дело, помогут нам сделать Новый Уренгой еще комфортнее и современнее. Уже сейчас мы видим, как преображается газовая столица: строятся жилье, дороги, детские сады и школы, идет расселение из аварийного фонда, благоустраиваются скверы", - отметил он.

Новая развязка сделает жизнь горожан более комфортной, считает молодой житель Нового Уренгоя Максим. "Сократится время поездок, особенно в часы пик. Думаю, не только я, но и все водители благодарны за это строителям и органам власти", - сказал он.

Евгений Бабенко