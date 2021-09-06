В Тюмени в ближайшую неделю будет прохладно и дождливо
Прохладная и дождливая неделя ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 6 по 12 сентября. По данным метеоцентра Фобос, в регионе в эти дни похолодание будет усиливаться. Временами пройдут дожди, а дневная температура не превысит 17 градусов.
В Тюмени 6 и 7 сентября дневная температура воздуха не превысит плюс 17 градусов. В ночные часы ожидается от 5 до 8 градусов, возможны кратковременные дожди.
8 сентября воздух днем прогреется до плюс 14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 7.
9 сентября пройдет дождь, днем ожидается до плюс 14 градусов, ночью – до плюс 10.
10 сентября днем похолодает до плюс 10, синоптики также прогнозируют дожди, в ночные часы – до плюс 8.
11 сентября будет прохладно и дождливо. Днем столбики термометров не поднимутся выше 8 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 4. 12 сентября осадки прекратятся, днем потеплеет до плюс 11.
Любовь Голышева