В Тюмени в ближайшую неделю будет прохладно и дождливо

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прохладная и дождливая неделя ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 6 по 12 сентября. По данным метеоцентра Фобос, в регионе в эти дни похолодание будет усиливаться. Временами пройдут дожди, а дневная температура не превысит 17 градусов.

В Тюмени 6 и 7 сентября дневная температура воздуха не превысит плюс 17 градусов. В ночные часы ожидается от 5 до 8 градусов, возможны кратковременные дожди.

8 сентября воздух днем прогреется до плюс 14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 7.

9 сентября пройдет дождь, днем ожидается до плюс 14 градусов, ночью – до плюс 10.

10 сентября днем похолодает до плюс 10, синоптики также прогнозируют дожди, в ночные часы – до плюс 8.

11 сентября будет прохладно и дождливо. Днем столбики термометров не поднимутся выше 8 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 4. 12 сентября осадки прекратятся, днем потеплеет до плюс 11.

Любовь Голышева