В Тюменской области на 52% снизили расходы на содержание объектов реновации

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ряд объектов в Тюменской области, которые много лет не пользовались спросом у инвесторов, нашли новых владельцев благодаря проекту реновации госсобственности.

Среди них большой административный комплекс в Тюмени на ул. Одесской, одноэтажное строение в промзоне, два исторических здания в центре города, санаторий "Марушенские зори" в Абатском районе, а также несколько крупных объектов в Тобольске. Об этом ИА "Тюменская линия" сообщил заместитель губернатора, директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев.

"Это позволило снизить расходы на содержание объектов реновации на 52%", - отметил он.

Проект реновации госсобственности стартовал в конце 2018 года. Тогда всем регионам страны для сокращения дефицита бюджетов рекомендовали провести инвентаризацию госимущества и сформировать реалистичные планы приватизации объектов госсобственности, которые не используются региональными и муниципальными органами власти. За эти 2,5 года департамент проделал большую работу по созданию условий, которые смогли бы привлечь инвесторов к восстановлению и использованию заброшенных объектов.

"Любой проект начинается с команды, - считает Андрей Киселев. - Поэтому первым делом мы сформировали крепкую команду проекта. В нее вошли специалисты имущественной и строительной сферы, регионального инвестиционного агентства, предприниматели.

Затем мы определили перечень подходящих объектов реновации. В проект были включены те объекты областной собственности, которым требовался серьезный ремонт или реконструкция. Это более 60 площадок".

Предстояла непростая задача — сделать эти объекты привлекательными для инвесторов. Каждый объект был обследован, уточнены условия технического подключения, определена его наиболее вероятная стоимость и проработаны подходящие бизнес-идеи. Сработал механизм льготной аренды — рубль за квадратный метр на период восстановления и капремонта объекта. Но, по словам заместителя губернатора, бизнес пока оказался больше заинтересован в привычной покупке объекта через аукцион.

Самым главным механизмом для привлечения потенциальных инвесторов стала информационная работа. "Мы часто публиковали информацию об объектах реновации в СМИ, создали специальный удобный портал renovation.72to.ru, работали с соседними регионами, размещали информацию об объектах на площадке крупнейшего агентства недвижимости, - пояснил он. - Использовали даже предпринимательские чаты в мессенджерах. Например, один тобольский объект предприниматель купил, заинтересовавшись сообщением в чате".

Каждый объект, включенный в программу реновации, по оценке специалистов, по-своему примечателен и интересен. Все они имеют социальную значимость для того города или села, в котором расположены. К примеру, на площадке санатория "Марушенские зори" в Абатском районе инвестор планирует воссоздать новый современный оздоровительный комплекс. Это значит, будут и новые рабочие места для жителей района, и налоговые отчисления, и дополнительное место отдыха для тюменцев и гостей региона.

А как раз сейчас на торги выставлено историческое здание начала XX века, известное как дом С. Г. Селеверстова — Л. Х. Брандта. Оно расположено в инвестиционно привлекательном районе Тюмени — вблизи делового центра областной столицы и жилых комплексов премиум-класса на ул. Комсомольской, 6.

В ходе реализации этого областного проекта был оценен потенциал его масштабирования и на муниципальную собственность. "Первым муниципалитетом, принявшим участие в масштабировании, стал город Тюмень. С помощью проекта был успешно продан объект на улице Казанской, - рассказал Андрей Киселев. - Несмотря на официальное завершение проекта, мы продолжим работу с использованием накопленного опыта и разработанных инструментов".

Борис Олейник