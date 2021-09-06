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В Тюменском районе предприниматель продавал мясо с нарушениями

Общество, 18:29 06 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ИП Горецкий из Тюменского района привлечен к административной ответственности за нарушения технического регламента при реализации и хранении мяса, сообщает региональный Россельхознадзор.

Предприятие реализует охлажденное мясо свинины без указания сроков годности. Отсутствует журнал учета некачественной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза. На предприятии отсутствуют специальные (промаркированные) закрываемые емкости для сбора отходов в соответствии с их категориями; нет журнала для регистрации температуры в холодильных камерах.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. Управление Россельхознадзора выдало предписание об устранении выявленных нарушений в установленный срок.

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# мясо , управление Россельхознадзора

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