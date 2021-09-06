Современный цех бортового питания в аэропорту Рощино введут в эксплуатацию в сентябре 2021 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современный цех бортового питания в тюменском аэропорту Рощино будет введен в эксплуатацию в конце сентября 2021 года. Завершение реконструкции запланировано на 2025 год. Общий объем инвестиций компании "Новапорт Холдинг" в реконструкцию составит почти 8 млрд рублей.

Необходимость развития воздушной гавани диктует стабильный рост пассажиропотока. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Рудаков. Пассажиропоток в Рощино с начала 2021 г. превысил допандемийный уровень.

В настоящее время полеты из Рощино выполняются по 48 направлениям, из них 11 – международные. За восемь месяцев 2021 года регулярные рейсы из тюменской воздушной гавани осуществляют 24 авиакомпании. Наибольшую долю в общей структуре пассажиропотока занимает московское направление – 34 %. На второй позиции Сочи – 8 %, на третьей Санкт-Петербург – 7 %. На долю Нового Уренгоя и Салехарда приходится по 6 %.

"По итогам 2021 года прогнозируемый рост пассажиропотока составит семь процентов к уровню 2019 года. Совокупный среднегодовой темп роста за период с 2018 по 2021 год – на уровне 3,3 процента. По нашим прогнозам, в 2022 году пассажиропоток превысит 2 млн 200 тыс. пассажиров. Рост к показателям 2021 года составит три процента за счет восстановления международного авиасообщения до уровня допандемийного 2019 года", – рассказал Сергей Рудаков.