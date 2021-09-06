Фильм о Тобольском кремле стал победителем окружного этапа конкурса "Диво России"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Документальный фильм "Тобольский кремль. Голос истории" признан победителем окружного этапа фестиваля-конкурса "Диво России". Он отмечен в номинации "Документальные фильмы о туризме", сообщают организаторы творческого состязания.

Другие документальные фильмы и ролики о городах и достопримечательностях Тюменской области также стали победителями и призерами фестиваля-конкурса.

Так, еще одному видео про Тобольск присудили первое место в номинации "Презентация территорий". В этой же номинации на втором месте расположился ролик о древнем море Западной Сибири от Visit Tyumen.

Также работы, на которых запечатлены достопримечательности региона, отмечены в других номинациях. Вторую строчку в "Туристические маршруты и экскурсии" присудили ролику "Экскурсия на этностойбище семьи Казамкиных". В номинации "Объекты оздоровления и отдыха" первое место заняла работа "Море Западной Сибири". В номинации "Природа" победу одержал видеоролик "Сибирь встречает гостей", снятый в Тюменской области.

Два ролика от Visit Tyumen "Активный зимний отдых в Тюмени" и "Гастрономический туризм" стали победителями в номинациях "Активный отдых и приключенческий туризм" и "Гастрономический и винный туризм".

В "Рекламных роликах" жюри также отметило видео тюменцев. Ролик про термальные курорты завоевал третье место. Участие в борьбе в номинации "Рекламные кампании" принесло представителям Тюмени второе место за серию роликов "Термальные курорты Тюмени".

Не остались без внимания и телевизионные репортажи. Второе место в соотчетствующей номинации присуждено работе "Экскурсия в Музей-усадьбу Прохора Кайдалова в с. Ларьяк", "Открытие этнографического музея п. Аган".

Полный список победителей по округам представлен по ссылке.

Лучшие проекты выйдут в полуфиналы "Европа" и "Азия". Результаты полуфиналов опубликуют отдельно. Всего в 2021 году в конкурсе приняли участие более тысячи выидеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов и несколько сотен фоторепортажей.

Инна Пахомова