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В школе Тобольского района построили детский автогородок

Общество, 10:21 07 сентября 2021

администрация Тобольского района

Автогородок для детей появился на территории школы в с. Санниково, сообщает администрация Тобольского района.

По итогам ежегодного конкурса соцпроектов "Формула хороших дел" санниковская школа вошла в число победителей и получила поддержку компании "СИБУР" на реализацию идеи "Дорога без опасности". Автогородок включает более 300 метров твердого покрытия с нанесением дорожной разметки, электрическими светофорами и дорожными знаками.

"В Санниково много детей, которые увлекаются велосипедами, входят в школьный отряд юных инспекторов дорожного движения. Постоянно принимают участие в районном и областном конкурсе "Безопасное колесо", занимают призовые места. До сегодняшнего дня у них не было места, где они могли бы оттачивать свои навыки управления велосипедом и на практике изучать правила дорожного движения", - рассказала директор школы Наталия Феденко.

Педагоги планируют проводить занятия по ПДД, организовывать сюжетно-ролевые игры. Тренировки и соревнования для школьников, дошколят и их родителей.

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