В Тюменскую область прибыл первый туристический чартерный авиарейс

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осенний туристический сезон в Тюменской области открылся запуском новых чартерных рейсов. Первый чартерный рейс Москва – Тюмень прибыл в аэропорт Рощино 7 сентября.

Он доставил 180 туристов из центральных регионов страны и представителей лидирующих российских компаний туристической отрасли. В аэропорту туристов встречали Дмитрий Менделеев, Семен Ремезов, Петр Ершов и Александр Алябьев.

Перелеты осуществляет федеральный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, что Ростуризм реализует большую чартерную программу по внутренним направлениям, Тюменская область вошла в число пилотных регионов по этому проекту.

Федеральное агентство по туризму запустило субсидию, которая позволит туроператору формировать новые предложения по доступной цене. На основе туристических бортов складываются готовые туры, в которых все спланировано за туриста, а стоимость поездки снижена в полтора-два раза.

Тюменское направление пользуются популярностью у туристов, особенно в формате семейного отдыха. В прошлом году оно вошло в Топ-10 по бронированиям в программе туристического кешбэка и в этом году туристам предложили новые доступные туры, куда войдут перелет, проживание, трансфер и разные комбинации экскурсий. Тур рассчитан на пять дней.

За последние пять лет Тюменскую область посетили более 11 млн туристов. Объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился в три раза до 1,3 млрд рублей.