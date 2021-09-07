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В Тюменскую область прибыл первый туристический чартерный авиарейс

Общество, 10:35 07 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осенний туристический сезон в Тюменской области открылся запуском новых чартерных рейсов. Первый чартерный рейс Москва – Тюмень прибыл в аэропорт Рощино 7 сентября.

Он доставил 180 туристов из центральных регионов страны и представителей лидирующих российских компаний туристической отрасли. В аэропорту туристов встречали Дмитрий Менделеев, Семен Ремезов, Петр Ершов и Александр Алябьев.

Перелеты осуществляет федеральный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, что Ростуризм реализует большую чартерную программу по внутренним направлениям, Тюменская область вошла в число пилотных регионов по этому проекту.

Федеральное агентство по туризму запустило субсидию, которая позволит туроператору формировать новые предложения по доступной цене. На основе туристических бортов складываются готовые туры, в которых все спланировано за туриста, а стоимость поездки снижена в полтора-два раза.

Тюменское направление пользуются популярностью у туристов, особенно в формате семейного отдыха. В прошлом году оно вошло в Топ-10 по бронированиям в программе туристического кешбэка и в этом году туристам предложили новые доступные туры, куда войдут перелет, проживание, трансфер и разные комбинации экскурсий. Тур рассчитан на пять дней.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

За последние пять лет Тюменскую область посетили более 11 млн туристов. Объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился в три раза до 1,3 млрд рублей.

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# аэропорт Рощино , туризм , чартерная программа

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