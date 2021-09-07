Туристическое инфокафе "Привет Москва – привет Сибирь" появилось в Тюмени на Цветном бульваре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени установили информационное кафе с доступом к туристическому интернет-порталу на Цветном бульваре. С его помощью можно выбрать направление путешествия или гостиницу без обращения к консультанту турагентства.

Для многих гостей Тюменская область является регионом–сюрпризом. В рамках чартерной программы туристы смогут открыть для себя все грани Сибири, испытать настоящее сибирское гостеприимство и получить яркие впечатления. Гостей ждет насыщенная экскурсионная программа, колоритная сибирская кухня, а также термальные минеральные источники.

Как ранее сообщало ИА "Тюменская линия", за последние пять лет Тюменскую область посетили более 11 млн туристов. Объем налоговых поступлений в областной бюджет от туристической отрасли увеличился в три раза - до 1,3 млрд рублей.

7 сентября в Тюмень прибыл первый чартерный авиарейс, который доставил в регион 180 туристов из центральных регионов страны и представителей лидирующих российских компаний туристической отрасли.

В рамках чартерной программы "Открой врата Сибири" для гостей разработали 10 экскурсионных программ.