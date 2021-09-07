В казенных винных складах Тобольска открыли индустриальную биеннале

| Фото: Пресс-служба выставки в Тобольске | Фото: Пресс-служба выставки в Тобольске

Проект шестой Уральской индустриальной биеннале открылся в Тобольске, сообщают организаторы выставки.

Проект стартовал с открытия специально созданной для него инсталляции художницы Екатерины Соколовской из Санкт-Петербурга. Инсталляция представлена в здании ансамбля казенных винных складов конца XIX – начала ХХ веков. Она состоит из пяти скульптур с разнообразными формами и разными на ощупь поверхностями. Это дает возможность взаимодействовать с ними: прикасаться, сидеть, лежать. Звуковое сопровождение инсталляции — замиксованные звуки процесса создания представленных работ: звуки шлифовальной машины, замеса скульптурного материала, спила и др.

Публичная программа спецпроекта "Создать новый слой" открылась в мультицентре "Моя территория" творческой встречей с Екатериной Соколовской и ее мастер-классами по скульптуре. В центре внимания была работа с телом. Вместе с художницей студенты и представители художественного сообщества города наблюдали за тем, как части тела могут стать инструментом для создания скульптуры, освоили необычные техники и приемы работы с гипсом, а также узнали базовые приемы отливки и снятия слепков. Результатом мастер-класса стали скульптурные произведения участников.

В сентябре дети и подростки могут принять участие в мастер-классах тюменского комиксиста Георгия Елаева и участников комикс-сообщества "Космическая корова" и создать свои собственные визуальные истории. Для тоболяков пройдут лекции независимого куратора и критика Антонио Джеузы (Москва), основателя LABORATORIA Art&Science Space Дарьи Пархоменко (Москва) и другие мероприятия.

В октябре техасский художник Джошуа Гуд организует археологические раскопки в Тобольске, предлагая горожанам по-новому посмотреть на историю города. Вместе с директором программы Percent for Art Департамента культуры Нью-Йорка Кендалом Генри участники узнают о различных формах паблик-арта.

На все события вход свободный.