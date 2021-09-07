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24 владельца сгоревших домов в СНТ "Солнышко" получили компенсацию по решению суда

Общество, 16:22 07 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам, пострадавшим в результате природного пожара, произошедшего в СНТ "Солнышко", выплатят компенсационные выплаты, сообщает региональная прокуратура.

Граждане, чьи жилые дома и строения пострадали от природного пожара в мае 2021 года, обратись в прокуратуру Тюменского района. Из-за отсутствия документов, подтверждающих право собственности, тюменцы не смогли получить положенные выплаты.

Тюменским районным судом удовлетворено 24 иска прокурора. Судебными решениями за гражданами признано право на единовременную выплату в общей сумме более 15 млн рублей.

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# компенсация , СНТ

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