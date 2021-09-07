В Ишиме создали кондитерский мурал на трансформаторной подстанции

| Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме во ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме во ВКонтакте

Первый мурал – масштабное граффити – нарисовали на стене трансформаторной подстанции в рамках направления стрит-арт проекта "Линии города". Его сюжет рассказывает об истории городской кондитерской фабрики.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила менеджер проектов ишимского мультицентра "Моя территория" Дарья Моор.

Она пояснила, что к 15 сентября будет создано второе большое граффити, которое отразит красоту изделий ишимской ковровой фабрики.

"Молодежь не всегда знает историю родного города, мы хотим восполнить этот пробел, донести до ребят ее упрощенный вариант. Я как будущий учитель знаю, что дети и подростки лучше всего воспринимают знания в игровой форме или наглядно. Мы выбрали второе, потому что стрит-арт всегда обращает на себя внимание", - рассказала она.

На территории Ишима было много славных предприятий, добавила Дарья Моор, возможно наше граффити не только напомнит о них, но и подвигнет ровесников почитать историческую летопись Ишима.

Первое граффити создано по ул. Ленина возле пединститута, второе - расположится у школы № 8. Это места наибольшей проходимости целевой аудитории проекта.

Инна Кондрашкина