В Тюмени кадетов Росгвардии наградили за участие в конкурсах и соревнованиях

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Нагрудные знаки вручили тюменским кадетам за участие в конкурсах, проектах и соревнованиях, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов за летний период обучения кадет многопрофильной специализированной группы Росгвардии "Монолит", состоялось в гимназии № 16.

Руководство управления Росгвардии по Тюменской области выразило благодарность директору и педагогическому коллективу гимназии, детскому центру "Алый парус" за активное сотрудничество и военно-патриотическую работу.

Кадеты Росгвардии в течение летних каникул принимали активное участие в различных военно-патриотических и спортивных мероприятиях, а также ведомственных акциях и проектах.

В торжественной обстановке юным тюменцам вручены нагрудные знаки и зачетные классификационные книжки с присвоением спортивных разрядов, а также дипломы и грамоты за участие в различных конкурсах, проектах и соревнованиях, в том числе юнармейских играх в рамках Международных армейских игр "Арми-2021".