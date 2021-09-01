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В Тобольске решают, во что превратить гостиный двор второй половины XIX века

Общество, 10:11 10 сентября 2021

ИА "Тюменская линия"

Форсайт-сессию по вопросам реставрации старинного гостиного двора по улице Базарной, 11 проведет администрация Тобольска с представителями местного бизнеса и общественности. Памятнику архитектуры конца XIX века, расположенному в подгорной части Тобольска, вернут исторический облик. При планировании деталей реставрации будет учитываться, что в нем расположится в будущем.

"Уже сейчас можно говорить о том, что заложенный в настоящее время сквозной арочный проезд будет раскрыт. Итоговые решения по приспособлению здания определят на дальнейших встречах с участием представителей общественности и предпринимательского сообщества", — сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области".

На форсайт-сессии по поводу восстановления объекта, которая состоится в конце сентября этого года, рассмотрят все поступившие предложения по активностям и представят точный план с указанием конструктивов, которые обязательно должны быть сохранены, сообщил глава города Тобольска Максим Афанасьев в своем аккаунте в Instagram.

Выполнение проектных и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия будет завершено к сентябрю 2022 года. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы "Сохранение и использование объектов культурного наследия". Цена контракта, заключенного с подрядчиком, составила 8,7 млн рублей.

Гостиный двор выстроен в Тобольске на средства городского общества в 1878–1880 годах. Является наиболее хорошо сохранившимся в городе образцом торгово-промышленной архитектуры. Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследи народов Российской Федерации.

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# памятники архитектуры , реставрация , Тобольск

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