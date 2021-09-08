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Жительница Ялуторовска провела в колодце с водой более 7 часов

Происшествия, 12:35 08 сентября 2021

УМВД России по Тюменской области

42-летняя ялуторовчанка провалилась в колодец с водой. Более 7 часов она простояла по пояс в ледяной воде. Сообщение о женщине, которая уехала на дачу и не выходит на связь поступило от подруги пострадавшей, сообщает региональное УМВД России.

"Участковый уполномоченный взял обратившуюся с собой в машину и отправился на дачу. Как стало известно, женщина пошла за водой к колодцу, но палка, за которую крепилось ведро, рухнула и потянула женщину в колодец. Попытки выбраться самостоятельно, позвать на помощь не увенчались успехом", - рассказали в полиции.

Выбраться ей помогли участковый и добровольцы. С использованием буксировочного троса они вызволили женщину из колодца, укрыли ее теплым одеялом и дождались приезда скорой помощи.

Ялуторовчанка поблагодарили всех за свое спасение.

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# колодец , полиция

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