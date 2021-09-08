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Судебный пристав помог пенсионеру вернуть 900 тысяч рублей

Общество, 16:48 08 сентября 2021

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

900 тыс. рублей смог вернуть пенсионер за неоказанные автотранспортные услуги в Тюмени, сообщает областное управление ФССП России.

Тюменский предприниматель оказывал услуги, но в выборочных случаях, он умышленно брал оплату, а работу не выполнял, ссылаясь на разные причины. Один из обманутых пожилых автомобилистов решил этот вопрос через суд. В добровольный срок решение суда так и не было исполнено.

Судебный пристав обратил взыскание на долю совместно нажитого с супругой имущества - автомобиля премиум класса. Вероятность лишения дорогого транспортного средства побудила тюменца выплатить пенсионеру всю сумму причиненного ущерба полностью.

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