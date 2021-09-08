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Агентство "Тюменская линия" проведет трансляцию первого форума по сельскому туризму в Тюменской области

Общество, 16:55 08 сентября 2021

ИА "Тюменская линия"

Трансляцию первого ежегодного форума по сельскому туризму в Тюменской области, который состоится в Заводоуковске 10 сентября, проведет агентство "Тюменская линия". Начало в 11 часов.

Эксперты обсудят развитие сельских территорий, как отстроиться и привлечь туристов, роль брендинга, пройдет презентация Ассоциации сельского туризма Тюменской области, открытие памятника "Оружие победы", выставка предпринимателей — представителей инфраструктуры сельского туризма Заводоуковского городского округа.

В работе форума примут участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, директор регионального департамента по потребительскому рынку и туризму Мария Трофимова, основатель проекта альтернативного туризма Altourism (Москва) Екатерина Затуливетер, генеральный директор АО "ТАЛК" Анатолий Картухин и другие.

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