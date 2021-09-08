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Александр Моор выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева

Губернатор, 18:56 08 сентября 2021

МЧС России | Фото: МЧС России

Соболезнование в связи с гибелью генерала армии Евгения Зиничева выразили губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона.

"В это тяжелейшее лето, когда из-за небывалой засухи в тюменских лесах был объявлен режим ЧС, Евгений Николаевич оказывал огромную, всестороннюю помощь нашему региону. Он был настоящим офицером. И погиб, как герой, спасая жизнь человека на межведомственных учениях", - говорится в сообщении.

Глава и правительство Тюменской области приносят искренние соболезнования родным, близким, друзьям Евгения Николаевича Зиничева и всему коллективу МЧС.

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# ГУ МЧС России , Евгений Зиничев , несчастный случай

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