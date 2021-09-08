Владимир Якушев: "Гибель Евгения Зиничева - это невосполнимая утрата"

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев выразил соболезнования родным, близким и коллегам трагически погибшего министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

"Я хорошо знал Евгения Николаевича. Это был блестящий профессионал, знаток своего дела. Не любил много говорить – предпочитал действовать. И погиб, спасая человека. Этот год стал испытанием на прочность для МЧС. В одних регионах России полыхали лесные пожары, в других происходили наводнения… Каждую ситуацию Евгений Николаевич держал на контроле. Тысячи жизней были спасены, благодаря его грамотному руководству", - отметил полпред и добавил, что гибель Евгения Зиничева - это невосполнимая утрата.

"Он останется в нашей памяти как человек, искренне преданный своему делу. Как образец мужества, чести и достоинства. Мы навсегда запомним его немногословным и готовым в любой момент, пусть даже ценой собственной жизни, спасти другого", - сказал Владимир Якушев.