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Водители смогут предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кода

Общество, 13:08 09 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне.

С 6 сентября, сообщается на сайте правительства РФ, этот совместный проект Минцифры и МВД работает в пилотном режиме.

До конца 2021 года в "Госуслугах.Авто" можно обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Также в перспективе там водители смогут хранить цифровой полис ОСАГО.

На госуслугах доступны также регистрация транспорта, получение прав, проверка ограничений на авто (арест, залог, история владения).

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# автомобилисты , госуслуги , МВД , Минцифры

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