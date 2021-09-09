Водители смогут предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне.

С 6 сентября, сообщается на сайте правительства РФ, этот совместный проект Минцифры и МВД работает в пилотном режиме.

До конца 2021 года в "Госуслугах.Авто" можно обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Также в перспективе там водители смогут хранить цифровой полис ОСАГО.

На госуслугах доступны также регистрация транспорта, получение прав, проверка ограничений на авто (арест, залог, история владения).