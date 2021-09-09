В Тюменской области к нормативному состоянию приведут 62,5% региональных дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

62,5% региональных дорог и чуть больше 82% дорог агломерации, куда входят Тюмень и Тюменский район, приведут в нормативное состояние к концу 2021 года. Об этом на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Он пояснил, что целевой показатель нормативного состояния, согласно национальному проекту, для дорог регионального значения — 50%, для дорог в агломерациях — 85%.

"У нас были серьезные стартовые позиции, больше 50% дорог регионального значения были в нормативном состоянии. Мы поставили себе задачу превысить среднее значение по России и сейчас это успешно реализовываем. Целевой показатель для Тюменской области - достижение 85% нормативного состояния по дорогам агломерации и 63% - по дорогам регионального значения", — рассказал Андрей Чистяков.

Он отметил, что при отборе участков дорог, которые нуждаются в ремонте в ближайшее время, приоритетными становятся участки с наибольшей интенсивностью движения, участки возле больниц, школ и детских садов, а также участки, на которых вызывает опасения соблюдение безопасности.

В 2021 году в рамках проекта "Безопасные национальные дороги" в Тюменской области должно быть отремонтировано около 135 км дорог. По словам Андрея Чистякова, большая часть работ уже выполнена, профинансировано 76% этих работ. Среди основных завершенных объектов участки региональных дорог Тюмень — Нижняя Тавда, Червишево — Чаплык, Тюмень — Криводанова, основная часть работ по ремонту дорог выполнена и в Тюмени.

Влада Нерадовская