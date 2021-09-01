В Тюмени на набережной проведут мастер-классы по первой медпомощи

| Фото: областной Станции скорой медицинской помощи | Фото: областной Станции скорой медицинской помощи

Бесплатные мастер-классы по первой помощи проведут для жителей Тюменской области на набережной возле Конторы пароходства 11 сентября. Акция "Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!" начнется в 13 часов и продлится два часа.

Как сообщает пресс-служба областной Станции скорой медицинской помощи, на мастер-классах научат определять остановку сердца и проводить сердечно-легочную реанимацию; извлекать инородное тело из дыхательных путей человека, когда он подавился; останавливать венозное и артериальное кровотечения жгутом и подручными средствами; проводить иммобилизацию конечностей при травмах.

Участники мероприятия смогут бесплатно обследоваться на маммографе Медицинского города, специалисты Областного клинического фтизиопульмонологического центра проведут всем желающим флюорографическое исследование.

Кроме того, на одной площадке можно будет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, поставить прививку от коронавируса или гриппа в вакциномобиле областной больницы № 19 (напомним, что между ними должен быть перерыв в один месяц), посетить специалистов профилактической медицины и узнать состояние своего организма.