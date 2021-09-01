В Тюменской области пройдут сплошные проверки по безопасности перевозок детей

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть нарушений выявили инспекторы ДПС в ходе точечных рейдов у тюменских школ 9 сентября. В регионе усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

С начала года автоинспекторы привлекли к административной ответственности 6 тыс. 400 водителей, перевозящих детей без удерживающих устройств.

За восемь месяцев 2021 года произошло 123 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Погибли два юных пассажира, 156 детей ранены. Каждый 11 ребенок, ставший участником ДТП, перевозился с нарушением норм безопасности.

В ближайшие дни в городах региона пройдут сплошные проверки по выявлению нарушений правил перевозки детей.