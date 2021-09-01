  • 10 сентября 202110.09.2021пятница
  • USD73,1290
    EUR86,4677
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области пройдут сплошные проверки по безопасности перевозок детей

Общество, 17:24 10 сентября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть нарушений выявили инспекторы ДПС в ходе точечных рейдов у тюменских школ 9 сентября. В регионе усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

С начала года автоинспекторы привлекли к административной ответственности 6 тыс. 400 водителей, перевозящих детей без удерживающих устройств.

За восемь месяцев 2021 года произошло 123 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Погибли два юных пассажира, 156 детей ранены. Каждый 11 ребенок, ставший участником ДТП, перевозился с нарушением норм безопасности.

В ближайшие дни в городах региона пройдут сплошные проверки по выявлению нарушений правил перевозки детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , перевозка детей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 10.09.2021Бизнес-интенсив для самозанятых тюменцев пройдет в "Точке кипения"
18:09 10.09.202111 сентября - события дня
18:02 10.09.2021Ансамбль "Зори Тюмени" откроет сезон новой программой
17:58 10.09.2021Финал шоу "Кто лучше?" покажут на канале "Тюменское время"