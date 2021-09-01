Юрист: приложение "Навальный" представляет угрозу конфиденциальности личных данных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юрист Илья Ремесло предупредил, что приложение для смартфонов "Навальный" представляет угрозу конфиденциальности личных данных пользователей, а установившие приложение оставляют цифровой след. Об этом сообщает ТАСС.

По словам юриста, каждый скачавший приложение из специального магазина App Store или Google Play, делает это с использованием своего официального зарегистрированного аккаунта, привязанного к его номеру телефона, тем самым он оставляет множество различных следов не только в самом магазине, но и у оператора сотовой связи, через другие средства его можно отследить.

"Если в совокупности все это сложить с утечками базы данных ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией), то это говорит, что ни о какой безопасности приложения говорить не приходится", - сказал Илья Ремесло.

Также он добавил, что само приложение не гарантирует анонимность пользователей, поскольку в условиях использования и в политике конфиденциальности прямо указано, что ваши личные данные могу быть переданы третьим лицам в случае проведения каких-то работ.

"То есть команда Навального врет о том, что они не собирают и не передают никакие личные данные пользователей, это опровергается официальными условиями использования этого приложения, которые размещены на сайте Навального", - пояснил он.

Основанием для прекращения использования приложения "Навальный" является требование Генпрокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы признанного в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией ФБК.

В Роскомнадзоре указали, что упомянутое приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации. Наказания за данные деяния предусмотрены ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".