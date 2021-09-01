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В труднодоступной деревне Тобольского района обновили амбулаторию

Общество, 18:54 10 сентября 2021

Тобольский муниципальный район ВКонтакте

Новое модульное здание под амбулаторию взамен старого построили в деревне Овсянникова, расположенной в 40 километрах от Тобольска на левом берегу Иртыша.

Помещение площадью 252 кв. метра включает дневной стационар на четыре койки, врачебные кабинеты, кабинет раннего выявления заболеваний, прививочный и процедурный кабинеты, аптечный пункт.

Амбулатория рассчитана на 31 посещение в смену. Прием будут вести врач-терапевт и педиатр. Медработникам открыт доступ к дистанционному консультированию с врачами Областной больницы № 3 Тобольска. Пользоваться услугами амбулатории могут жители деревни Овсянниково и близлежащих малых деревень Карташи, Кугаева, Тренина и Усольцева, всего — 796 человек.

С начала 2021 года в Тобольском районе по национальному проекту "Здравоохранение" открылись четыре новых фельдшерско-акушерских пункта — в селе Санниково, деревнях Полуянова, Загваздина и Хмелёва.

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# медицинская помощь , Тобольский район

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