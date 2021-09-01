Тюменцев приглашают на ночную вечернику в Школе перспективных исследований

Настя Громик Настя Громик

Праздничный вечер в честь трехлетия интеллектуального пространства "Книги. Кофе. Разговоры" Школы перспективных исследований ТюмГУ состоится 10 сентября. В программе мероприятия, которое стартует в 21 час и продлится до 3 часов ночи, дискуссия об институте кураторства, мастер-классы и виниловый вечер.

В 21 час современный институт кураторства обсудят искусствовед и куратор из Москвы, приглашенный преподаватель Школы перспективных исследований Вера Трахтенберг и тюменский художник Георгий Елаев. В это же время в книжном магазине "Никто не спит" состоится мастер-класс швеи Лены Перогнат, которая научит всех желающих вышивать значки-пины с надписями. В 22 часа 30 минут начнется рисовальный перформанс Георгия Елаева, а в 23 часа — виниловый вечер, куда каждый может принести и поставить свои пластинки.

Кофейня DISCIPLINA, расположенная на первом этаже Школы перспективных исследований, будет работать до полуночи, книжный магазин "Никто не спит" до 3 часов ночи.

Вход свободный, с собой нужно взять маску и паспорт.