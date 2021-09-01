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Тюменские поисковики нашли останки двадцати двух солдат в Карелии

Общество, 16:39 10 сентября 2021

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Останки 22 бойцов Красной армии обнаружили поисковики из Тюменской области при работах в Лоухском районе Республики Карелия. Личность одного из солдат удалось идентифицировать, вскоре он будет погребен на малой родине.

Работы на территории Карелии велись с августа по сентябрь в рамках межрегиональной поисково-разведывательной экспедиции "Горящие камни". В составе Областного поискового центра им. Артура Ольховского в ней участвовал поисковый отряд "Тюмень — ТюмГУ".

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета, для студентов это была уже вторая экспедиция в места боевых действий на северо-западе России.

Тюменские поисковики установили личность одного из найденных бойцов, выяснилось, что останки принадлежат Василию Егоровичу Кутернину из Новосибирской области. Вскоре солдат будет с почестями погребен на малой родине.

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# ТюмГУ , Тюменский областной поисковый отряд

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