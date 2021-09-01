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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

96 ямальских школьников проведут осенние каникулы в Тюменской области

Общество, 09:26 13 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отправиться в межрегиональный турмаршрут Тюмень — Тобольск — Когалым либо отдохнуть в детском лагере "Олимпийская ребячка" в осенние каникулы предлагают школьникам из ЯНАО.

Смена в "Олимпийской ребячке" в Тюменской области для ямальцев от 7 до 17 лет включительно пройдет с 31 октября по 6 ноября 2021 года. В лагерь дети отправятся по путевкам за счет средств бюджета ЯНАО, родителям предстоит оплатить только дорогу к месту отдыха и обратно.

С 23 по 31 октября 2021 года отправиться в путешествие по маршруту Тюмень — Тобольск — Когалым смогут 96 ямальцев в возрасте от 12 до 17 лет из Губкинского, Ноябрьска и Пуровского районов, в приоритетном порядке — из малообеспеченных многодетных семей. Поездка полностью оплачивается за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба правительства округа.

Смены состоятся при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в Тюменской области и ХМАО — Югре. Ознакомиться с программами и подать заявку можно на портале leto.yanao.ru, с 15 сентября для льготных категорий граждан, с 20 сентября — на общих основаниях.

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# детские лагеря , ЯНАО

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