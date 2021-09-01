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Аэропорт Тобольска начнет обслуживать прямые рейсы с 15 октября

Общество, 11:20 10 сентября 2021

пресс-служба Тобольского аэропорта | Фото: пресс-служба Тобольского аэропорта

Аэропорт Тобольска сможет обслуживать прямые рейсы с 15 октября. Об этом рассказал директор по стратегическим коммуникация УК "Аэропорты регионов" Евгений Красиков.

По его словам, до конца октября из аэропорта начнут летать самолеты в Москву (UTair), Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7).

Рейсы в Екатеринбург и Новосибирск будут выполняться по два раза в неделю, рейсы в Москву – три раза, в Санкт-Петербург – до четырех раз в неделю. В случае высокого спроса число рейсов в Москву может быть увеличено до пяти в неделю.

Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок для обеспечения доступности внутрироссийских перелетов. Это позволит снизить цены на билеты и сделать полеты привлекательными как для местных жителей, так и для туристов.

Инфраструктура нового аэропорта позволяет обеспечить пропускную способность до 380 человек в час. Его строительство велось при участии нефтегазохимического холдинга "СИБУР" в партнерстве с правительствоим Тюменской области.

Евгений Новоселов

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# аэропорт , СИБУР , Тобольск

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