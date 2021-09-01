Редкие стеклянные скульптуры Сальвадора Дали впервые представлены в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень стала первым городом в России, где можно увидеть редкие подлинные стеклянные скульптуры Сальвадора Дали. Из 16 работ великого испанского художника-сюрреалиста, которые находятся в коллекции владельца галереи современного искусства PS Gallery Санкт-Петербурга, коллекционера Павла Башмакова, большая часть представлена в музейном комплексе им. Словцова.

Торжественное открытие выставки "Сюрреализм – это я", в которую вошли 230 работ Дали, состоялось 9 сентября.

Как рассказал коллекционер в интервью корреспонденту "Тюменской линии", Сальвадор Дали пришел в его жизнь случайно: на аукционе во Франции более шести лет назад бизнесмену удалось купить первые листы "Божественной комедии", выполненные рукой Сальвадора Дали.

"Меня очаровал феномен станковой графики. Начал это изучать. Так появилось еще большее желание приобрести подлинные работы испанского художника. По истечении времени понял – есть, что людям показать. Знакомые помогли сделать первую выставку в Краснодаре", - говорит он.

На сегодня в коллекции Павла Башмакова примерно 700 работ Дали. И это одно из самых масштабных собраний в России. Что касается стеклянных скульптур, то самая большая коллекция у Башмакова, который пытается собрать все 23.

Выставка Павла Башмакова экспонировалась в 20 городах страны. Для каждого города этот проект уникальный, потому что коллекция пополняется, замечает он. При этом ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге свою выставку он не показывал.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, полтора года назад на выставке Дали в московском Манеже она не подозревала, что подлинные работы самого известного мистификатора и сюрреалиста будут выставляться в Тюмени.

"Главная цель искусства – это рефлексия. Важно, чтобы было желание познакомиться с гениальными картинами и самим прочувствовать тот посыл, который дает нам художник. Сегодня у жителей Тюменской области есть такая возможность. Кроме того, в рамках проекта работает и мультимедийный зал", - сказала она.

Питерский коллекционер, приглашая тюменцев на выставку, отметил, что нужно постараться получить удовольствие. А для этого следует оставить за порогом клише и стереотипы: "Прийти сюда с чистой душой, сердцем и глазами и получить удовольствие от колористики, от того, как автор видит ту или иную проблему".

Добавим, выставка "Сюрреализм - это я" - это несколько залов на пятом этаже музейного комплекса Словцова, поделенные по темам: "Божественная комедия", "Фауст", "Казанова", "Библия", "Дон Кихот", "Треуголка", "Песнь Песней царя Соломона" и другие.

Выставка будет работать до 12 декабря 2021 г.

Возрастная категория 12+.

Анжела Лебедева