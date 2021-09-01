Омич на тюменском вокзале украл деньги с банковской карты коллеги

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Год условного лишения свободы получил 40-летний ранее судимый житель Омской области за кражу денег с банковской карты на тюменском вокзале. Как сообщает транспортная полиция Тюмени, потерпевший обратился с заявлением о краже 16 марта.

Мужчина подозревал в преступлении своего знакомого, с которым вместе работал в пос. Антипино. В тот день он с ним приехал на вокзал, чтобы сесть на поезд до Омска.

Задержать похитителя удалось по горячим следам на железнодорожном вокзале Тюмени. Злоумышленником оказался ранее судимый житель Омской области.

Сотрудники транспортной полиции установили, что утром коллеги приехали на вокзал, чтобы купить билеты и уехать домой. Потерпевший дал коллеге свою банковскую карту и сообщил ему пин-код для покупки билетов на поезд "Москва-Владивосток".

Получив карту, злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и снял со счета потерпевшего намного больше, чем стоили билеты. В общей сложности он похитил у приятеля 27 тыс. 800 рублей.

Деньги он потратил на дорогу до пос. Антипино, так как забыл на работе свой паспорт, а также на продукты. Остальные купюры были изъяты у него после задержания.

Суд признал омича виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком год.