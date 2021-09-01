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Финал шоу "Кто лучше?" покажут на канале "Тюменское время"

Общество, 17:58 10 сентября 2021

фото телеканала "Тюменское время" | фото телеканала "Тюменское время"

Прямая трансляция шоу "Кто лучше?" состоится на телеканале "Тюменское время" 11 сентября. Мероприятие будет проходить в ДК "Нефтяник", сообщает пресс-служба телеканала.

В конкурсе "Кто лучше?" участвуют тюменские коллективы, которые перепели известные хиты из тик-тока. Несколько недель зрители телеканала выбирали финалистов посредством голосования в соцсетях канала.

Победитель будет только один - тот, кого оценят жюри и аудитория эфира. Самые активные зрители получат призы.

Трансляция начнется в 18 часов на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения).

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