Финал шоу "Кто лучше?" покажут на канале "Тюменское время"

| фото телеканала "Тюменское время" | фото телеканала "Тюменское время"

Прямая трансляция шоу "Кто лучше?" состоится на телеканале "Тюменское время" 11 сентября. Мероприятие будет проходить в ДК "Нефтяник", сообщает пресс-служба телеканала.

В конкурсе "Кто лучше?" участвуют тюменские коллективы, которые перепели известные хиты из тик-тока. Несколько недель зрители телеканала выбирали финалистов посредством голосования в соцсетях канала.

Победитель будет только один - тот, кого оценят жюри и аудитория эфира. Самые активные зрители получат призы.

Трансляция начнется в 18 часов на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения).