Второй "Мобильный кванториум" поедет по районам Тюменской области

| Фото: kvantorium-tyumen.ru | Фото: kvantorium-tyumen.ru

Второй "Мобильный кванториум" поедет по муниципальным районам Тюменской области в наступившем 2021-2022 учебном году.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор тюменского детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что сейчас идет набор педагогов, готовится к работе специальный автомобиль, заключен договор на поставку оборудования – станков, ноутбуков и 3D-принтеров. К работе новый "Мобильный кванториум" приступит в начале декабря, он также охватит шесть муниципальных районов.

Первый "Мобильный кванториум" также продолжает ездить по районам. По определенному графику он посещает поселок Новотарманский Тюменского района, Ялуторовск, Заводоуковск, Ярковский, Нижнетавдинский и Исетский районы.

"Первый "Мобильный кванториум" работает уже третий год, с сентября 2019 года, а в 2022 году у него будут первые выпускники. Мобильный технопарк – это "Кванториум" в миниатюре, созданный на базе перевозной автомобильной станции. Он оснащен необходимым оборудованием для обучения по шести направлениям: Геоквантум, Робоквантум, Аэроквантум, Промышленный дизайн, VR-квантум и IT-квантум", - рассказал Дмитрий Тарасов.

Также в передвижной лаборатории представлен многофункциональный комплекс Хайтек, в котором установлены станки, 3D принтеры, сборочная и паяльная зона, чтобы дети могли воплотить свои проекты в действующие рабочие прототипы. Передвижной технопарк работает на базе одного муниципального образования на протяжении 14 дней, перемещаясь затем в другие районы.

Ребята из муниципальных районов не просто слушают лекции или теоретические курсы, они создают проекты, работают над ними под руководством наставников, а затем участвуют в региональных и федеральных конкурсах.

Любовь Голышева