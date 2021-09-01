  • 13 сентября 202113.09.2021понедельник
  • USD72,7600
    EUR86,1478
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Архитектурные пейзажи и шедевры советского реализма покажут в Ишиме на новых выставках

Общество, 10:12 13 сентября 2021

Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Две выставки открылись в Арт-галерее Ишима и будут экспонироваться до конца декабря. Горожан приглашают оценить 26 архитектурных пейзажей кисти современных художников Западной Сибири и 21 полотно из фондов государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пиар-менеджер учреждения Юлия Малинина.

Она пояснила, что выставка местных художников поможет увидеть красоту родного города, которую порой сложно заметить в сутолоке трудовых будней. Парки, мостики, лестницы, фонари, исторические памятники - все это с любовью отобразили мастера на своих картинах.

По словам организаторов, второй выставочный проект представляет работы авторов одного поколения, которые прошли через традиционную систему академического обучения, и иллюстрирует многослойность официального искусства СССР.

"Все работы объединены жанрами и темами советского искусства того времени: индустрия социализма, советская женщина, война и память, город и деревня и история земли сибирской", - отметила музейщик.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставки , Ишим , картины , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 13.09.2021Тюменские студенты и школьники сыграют в "Анатомию власти"
10:35 13.09.2021К концу недели в Тюмени похолодает до 4 градусов
10:23 13.09.2021Три эскизных проекта стелы "Город трудовой доблести" представят тюменцам для голосования
10:12 13.09.2021Архитектурные пейзажи и шедевры советского реализма покажут в Ишиме на новых выставках