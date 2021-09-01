Тюменьстат подготовил рейтинг экономического развития регионов за первое полугодие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменьстат оценил развитие регионов Уральского федерального округа по итогам первого полугодия 2021 года, на основе которых подготовил рейтинг. Тюменская область лидирует по четырем из двенадцати показателям. Традиционно регион - первый по производству молока, яиц на душу населения.

За областью сохраняются высокие показатели по строительству. Первый - по общей введенной в эксплуатацию площади в расчете на 1000 человек, он составил 332,1 кв. м. второй – по введенной площади индивидуальными застройщиками.

Самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты (103,7%) в первом полугодии отмечался в Свердловской области. Челябинская область на первом месте по промышленному производству (113,3%) и – традиционно – по производству скота и птицы, пишет "Вслух.ру".