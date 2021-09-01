Писатель Сергей Козлов обнародовал отрывок из книги о царской семье

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Писатель Сергей Козлов обнародовал отрывок из книги "Романовы: преданность и предательство". Роман выйдет в свет в конце сентября 2021 года

С первых строк читатель книги познакомится с одним из главных героев произведения – ротмистром ведомства контрразведки Арсением Орловым. Место действия – Белград. Отрывок из романа его автор Сергей Козлов предоставил "Комсомольской правде" – Тюмень".

"Текст в издательство мы сдали в мае. Работа длилась более трех лет. И… я всегда недоволен тем, что я сделал. Судить читателям. Это не линейный роман. Это роман-калейдоскоп. Где сквозь историю и десятки реальных исторических персонажей только пунктирной линией идёт судьба главного героя – ротмистра Арсения Орлова. Мне кажется, нам удалось – передать дух времени, – считает писатель. – Вынужден признать, что мне пришлось несколько оттенить в себе создателя художественных текстов и больше подталкивать вперёд то историка, то документалиста. И всё же это художественный роман-калейдоскоп".

В тираж выйдет 20 тыс. экземпляров. Объем книги – около 1 тыс. страниц. Герои романа прописывали по историческим документам и фактам. Из персонажей Сергей Козлов выделяет цесаревича Алексия, его сестёр, сопровождающего их главного героя Арсения Орлова, а также брата царя – великого князя Михаила Александровича. Автор пока не раскрывает, кто мог бы сыграть роли героев в фильме, который планируют снять по книге, оставляя эту заботу продюсеру (Олег Урушев) и режиссеру (Сергей Коротаев).