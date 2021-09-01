Региональный чемпионат профессионалов "Абилимпикс" состоится в конце сентября

Фото: mintrudnso.kremlinrus.ru Фото: mintrudnso.kremlinrus.ru

VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Тюмени и Ялуторовске 28-29 сентября. Общая численность участников - 145 человек.

Свое мастерство участники будут демонстрировать в 15 компетенциях: "Адаптивная физическая культура", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Декорирование тортов", "Карвинг", "Кондитерское дело", "Массажист", "Медицинский и социальный уход", "Медицинский и лабораторный анализ", "Поварское дело", "Повар-сушист. Паназиатская кухня", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Ресторанный сервис", "Слесарное дело", "Торговля", "Флористика".

Оценивать участников будут более 100 экспертов — представителей учебных заведений, общественных организаций инвалидов.Победители регионального чемпионата примут участие в отборочном этапе VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который пройдет в октябре 2021 в очно-дистанционном формате.А финальные соревнования национального чемпионата состоятся в Москве в середине ноября.

Это уже седьмой турнир профессионалов с ограничениями по здоровью в масштабах страны. Первый Национальный чемпионат "Абилимпикс" состоялся в 2015 году. Тюменская область присоединилась к этому движению годом позже, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.