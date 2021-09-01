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В день рождения главы Тобольска высадили 44 дерева

Общество, 18:25 11 сентября 2021

инстаграм Максима Афанасьева | Фото: инстаграм Максима Афанасьева

44 рябины и березы посадили горожане в новом сквере на ул. Ремезова в Тобольске.

Таким образом, тоболяки вместе с Максимом Афанасьевым отметили день рождения градоначальника. Число 44 не случайно. Именно столько лет исполнилось главе Тобольска.

"Мы уже не маленькие дети, когда ждешь каких-то чудес и подарков. Хочет самому создать что-то особое. Утро началось с пробежки. Вместе с друзьями из клуба Tobrun пробежали порядка семи километров. На финише нас ждала новая традиция, которую с этого года начинаю. Высаживать столько деревьев, сколько лет исполняется", — рассказал именинник.

Вместе с главой его день рождения отметили коллеги из администрации, депутаты, журналисты и спортсмены. Представители ФК "Тобол" подарили главе города футболку команды с фамилией Афанасьев на спине.

Евгений Новоселов

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# Максим Афанасьев , Тобольск

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