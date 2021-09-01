Тюменцы и ишимцы могут бесплатно посетить читки лучших современных пьес

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Театральный центр "Космос" бесплатно проведет серию читок пьес, названных лучшими на всероссийском конкурсе драматургии "Ремарка" .

Пьесу самого юного автора, отмеченного профессиональным фестивалем драматургии "Любимовка" Насти Казьминой "Когда я вырасту большой" прочитают 17 сентября в 17 часов в кофейне "Ex.позиция". Это фантастическая история о городских интеллектуалах, которые неожиданно для себя оказались в другом измерении. Вход свободный. Прочитает пьесу театральный коллектив "Зеленый свет".

Помимо Тюмени, одна из читок пройдет в Ишиме 17 сентября в 19 часов в мультицентре "Моя территория". Синтетический театр Rose прочитает пьесу драматурга, мастера курса режиссуры Николая Коляды Дениса Орлова "Небо на потолке".

Затем 18 сентября в 21 час в кофейне "Ex.позиция" театр "МАЙ" прочтут пьесу драматурга, участника фестивалей "Любимовка", "За! текст", финалист конкурса "Евразия" Сергея Давыдова "Летсплей". Завершит программу читка пьесы драматурга из Санкт-Петербурга Анастасии Букреевой "Черная пурга", которая пройдет 19 сентября в Театральном центре "Космос". Читать будет команда "Космоса".

Специально на серию читок в Тюмень приедет театральный критик, журналист, эксперт национальной театральной премии "Золотая Маска" Ксения Аитова. Вместе с ней у зрителей читок будет возможность обсудить пьесы, пишет "Мегатюмень".