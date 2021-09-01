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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Стань заметнее: автоинспекторы напоминают тюменцам о световозвращателях на одежде

Общество, 19:51 12 сентября 2021

Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте. Архив.

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы при движении в темное время суток. Из 319 ДТП с участием пешеходов 85 произошло вечером, при этом погибли 19 человек, 74 - получили травмы.

Лучше всего на осень приобрести верхнюю одежду с вшитыми световозвращающими элементами, такой гардероб может сделать движение по улице или загородной дороге более безопасным, если соблюдать правила движения.

Если нет возможности обновить одежду, то нужно использовать съемные световозвращающие приспособления: браслеты, брелки, значки, наклейки на сумки, ранцы и другие аксессуары, пишет Госавтоинспекция Тюменской области.

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