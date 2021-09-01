В Тюменской области похоронят красноармейца, погибшего в 1942 году

| Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Спустя 80 лет сержант Яков Важенин вернется в родное село Семеново Тюменской области. Останки солдата Красной Армии 22 апреля обнаружил во время поисковых работ в местах боев "Рамушевского коридора" отряд "Факел" из Киров.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра, при солдате были обнаружены сержантские знаки различия и смертный медальон с нестандартной полуистлевшей запиской. В записке сержант указал только данные своей жены, причем ее фамилия, имя и отчество частично стерлись.

| Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

В результате работы с ОБД "Мемориал" был найден именной список безвозвратных потерь рядового и младшего начальствующего состава 1272 стрелкового полка 384 стрелковой дивизии от 15 мая 1942 года, по которому были установлены полные данные сержанта Важенина.

При содействии поисковиков с администрацией Заводоуковского округа удалось найти родственников солдата. В сентябре кировские поисковики передали останки бойцам областного поискового центра им. Артура Ольховского для транспортировки на малую Родину.

Погребение солдата с воинскими почестями пройдет на кладбище с. Семеново Заводоуковского городского округа 13 сентября. Яков Захарович будет похоронен рядом с могилами отца, матери, жены и дочерей.