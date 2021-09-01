К концу недели в Тюмени похолодает до 4 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Погода в Тюмени в ближайшую неделю, с 13 по 19 сентября, будет переменчивой.

Как отмечают специалисты центра Фобос, вплоть до среды ожидается сравнительно теплая погода, но затем мощное арктическое вторжение принесет в регион похолодание.

13 сентября дневная температура воздуха составит плюс 12 градусов, ночная – плюс 6. В течение суток небо будет малооблачным, осадков не прогнозируется.

14 сентября пройдет дождь, возможна гроза. Днем столбики термометров не поднимутся выше 11 градусов.

15 сентября станет самым теплым днем недели. Дневная температура воздуха достигнет плюс 20 градусов, осадки маловероятны. В ночные часы ожидается до плюс 11.

16 сентября днем похолодает до плюс 11 градусов и вновь пройдет дождь. Ночью температура воздуха составит плюс 6 градусов.

17 и 18 сентября будет прохладно и дождливо, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше 6 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 3.

19 сентября днем ожидается плюс 4 градуса, ночью – плюс 2. Вероятность осадков сохранится.

Любовь Голышева